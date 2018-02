Baudet stapt naar politie na kritische uitlatingen minister Ollongren

Om 12.30 uur zal hij tijdens een persconferentie in het het Amsterdamse hotel De l'Europe zijn aangifte toelichten. Daar zal ook Theo Hiddema bij zijn, die zal optreden als zijn advocaat. Dit laat Baudet op Twitter weten. Baudet plaatste daarbij ook een foto waarop hij te zien is met fractiegenoot Theo Hiddema.

Ien Daleslezing

Aanleiding voor de aangifte zijn de kritische uitlatingen van Ollongren (D66) over Forum voor Democratie in een Ien Daleslezing over Artikel 1 van de Grondwet. Ollongren beschuldigde Baudet van het betrekken van ras in het politieke debat. Ollongren: 'De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt. De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat.'

Het gaat om een omstreden uitspraak die Yernaz Ramautarsing. Hij staat op plek 2 van de kandidatenlijst van FvD voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ramautarsing zei in 2016 dat er een verband bestaat tussen ras en IQ. In een debat met Femke Halsema weigerde Baudet afgelopen week afstand te nemen van die uitspraak. Ollongren: 'Volgens Baudet was dit een wetenschappelijk debat. Daar wilde hij zich niet in mengen. Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.'

Bij het politiebureau om aangifte te doen tegen de Minister van Binnenlandse Zaken. Om 12:30 uur vanmiddag geef ik met mr. Theo Hiddema, die zal optreden als mijn advocaat, een persconferentie in Hotel de l’Europe in Amsterdam. #FVD pic.twitter.com/yUvGv1Q0V9

— Thierry Baudet (@thierrybaudet) 3 februari 2018

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+