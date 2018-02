Auto's in de sloot door gladheid en glijpartijen

Voor Friesland, Groningen en Drenthe had het KNMI code geel afgegeven vanwege sneeuw en hagel. De code geel was tot ongeveer 13.00 uur van kracht. De winterse buien maakten de wegen erg glad. De VerkeersInformatieDienst (VID) waarschuwde automobilisten daarom om extra voorzichtig te zijn als zij de weg opgingen.

Auto's in de sloot

RTV Noord meldt dat zaterdagochtend een auto op de Stadsweg langs de N388 bij Lauwerzijl door de gladheid zo de sloot is ingegleden. De drie inzittenden raakten bij het ongeval niet gewond.

En op de Gaaikemaweg bij Niehove gleed zaterdagochtend rond 08.30 uur een auto van de weg, die op de kop in de sloot terechtkwam, aldus de lokale nieuwssite. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om de automobiliste hulp te bieden.

Sneeuwval op zondag

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag waarschuwt op de website van de lokale omroep ook voor gladheid en sneeuwval op zondag. Van der Zwaag: 'Er trekken zondag weer wat sneeuwbuitjes over de provincie. Het zal geen dikke laag zijn, maar een dun laagje sneeuw is wel mogelijk. En daardoor is er ook morgen weer kans op gladheid.'

