Man steekt vrouw neer bij ruzie in woning

Op zaterdag 3 februari 2018 om 00.30 uur kwamen er verschillende telefoontjes binnen vanuit het Bavelpark. Er zou in een woning gevochten worden met veel geschreeuw en glasgerinkel. Er werden direct verschillende politie-eenheden naar het Bavelpark gestuurd. Daar troffen ze een vrouw die gewond was door een mes. Ambulancepersoneel ontfermde zich over haar. Ook troffen ze daar de bewoner van de woning die aangaf dat hij de vrouw met een mes gestoken had. De verdachte is aangehouden. Ter plaatse meldden zich enkele getuigen. Er was ook een ruit van de woning gesneuveld maar dat zou gekomen zijn omdat enkele andere aanwezigen in de woning probeerden te vluchten toen de ruzie uitbrak. De recherche gaat de zaak onderzoeken.