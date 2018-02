Automobilist omgekomen bij frontale botsing pilaar viaduct Apeldoorn

Bij een verkeersongeval in Apeldoorn op de Europaweg N304, is in de nacht van zaterdag op zondag de bestuurder van een personenauto om het leven gekomen nadat deze frontaal op de betonnen pilaar van het viaduct is gebotst. Dit meldt de politie zondag.