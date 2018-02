Politie vermoedt brandstichting en onderzoekt woningbrand Goes

In het Zeeuwse Goes is zaterdagavond brand uitgebroken in een woning aan de J.D. van Mellestraat. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Benedenwoning

'Door nog onbekende oorzaak brak er rond 19.40 uur brand uit in een benedenwoning. Er raakte niemand gewond', aldus de politie. De brandweer rukte uit om de brand te blussen. De bovenwoning liep rookschade op. Om 20.40 uur gaf de brandweer het sein brandmeester.

Mogelijk brandstichting

De politie gaat verder onderzoek doen omdat er mogelijk sprake is van brandstichting en vraagt daarom getuigen die rond het tijdstip van de brand iets verdachts hebben gezien in de buurt van de woning om contact op met de politie.

De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+