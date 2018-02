Automobilist beschoten, kogelinslag in auto aangetroffen

Een man uit Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag in Den Haag in zijn auto beschoten. Dit meldt de politie, die op zoek is naar getuigen, zondag.

Melder beschoten

Het schietincident deed zich voor op de Trekweg in Den Haag. De melder, een 23-jarige Rotterdammer, belde zondag omstreeks 03.10 uur dat er vermoedelijk op hem werd geschoten. Een persoon zou daarna zijn weggerend.

Zwarte auto weggereden

De Rotterdammer zat in zijn auto op de Trekweg en zag plotseling iemand in zijn ooghoeken. De Rotterdammer reed weg waarna er vermoedelijk geschoten werd. Hierna zag hij een zwarte auto wegrijden, rechtsaf de Ketelstraat in. De Rotterdammer belde hierop de politie. Het incident zou gebeurd zijn tussen de Roeivereniging Laak en de Jupiterkade.

Zoekactie

De politie heeft na de melding in de omgeving gezocht naar de verdachte auto en heeft kort daarna vijf inzittenden van een auto aangehouden na een uitpraatprocedure. De personen bleken na onderzoek niet bij het incident betrokken te zijn en werden heengezonden.

Inschot op auto melder

Onderzoek ter plaatse leverde vannacht niet direct aanwijzingen van een schietincident op. Na onderzoek aan de auto van de Rotterdammer werd er een inschot aangetroffen. De districtsrecherche van Den Haag-Zuid doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.