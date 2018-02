Geen woningen afgesloten door Stedin tijdens de vrieskouperiode

Terughoudend in de winter

Consumenten die bijvoorbeeld door wanbetaling geen energieleverancier meer hebben, moeten volgens de wet worden afgesloten. In de winter zijn de netbeheerders altijd terughoudend met het afsluiten van klanten. Bij minimaal twee aaneengesloten dagen met vorst sluit de netbeheerder niet af.

Prepaid

Ook klanten die mee doen aan de recent gestarte prepaid energiedienst worden tijdens de vorst niet afgesloten. Voor situaties waarbij sprake is van illegaal energie aftappen of op andere wijze frauderen, geldt de regeling niet.

Afsluiten is een ingrijpende gebeurtenis

Afgesloten worden is een ingrijpende gebeurtenis, die de situatie van een gezin alleen maar verergert. Toch komt met regelmaat voor dat een huishouden door het herhaaldelijk niet betalen van de energierekening worden afgesloten van gas en elektriciteit. In Rotterdam wordt gemiddeld dagelijks een huishouden afgesloten. Meer over hoe afsluiting is te voorkomen en het afsluitbeleid van Stedin staat op www.stedin.net/afsluitbeleid.

