Achtervolging gestolen auto eindigt in crash A20

Een achtervolging van een gestolen auto is vrijdagavond geëindigd in een crash op de oprit Vlaardingen-West van de A20.

Stopteken genegeerd

De automobilist had een stopteken genegeerd, waarna de achtervolging werd ingezet. Bij de achtervolging waren meerdere voertuigen betrokken. De auto reed bij Vlaardingen-West de A20 op in de richting van Rotterdam.

Auto geraakt

Hier ging het fout. De bestuurder in de gestolen wagen raakte een auto waarna hij vervolgens in de zijkant van een andere auto terecht kwam. Beide auto's kwamen tot stilstand in de berm naast de oprit.

Aanhouding

Een onopvallende politiewagen die er vlak achter reed, blokkeerde vervolgens de deur van de auto zodat de bestuurder niet uit het voertuig kon komen. De man kon hierdoor direct worden aangehouden voor het rijden in een gestolen voertuig, negeren van een stopteken en het veroorzaken van een ongeval.

Inbeslagname

De gestolen auto is in beslag genomen door de politie voor verder onderzoek, de andere is door een berger meegenomen. Niemand raakte gewond, maar beide bestuurders waren erg geschrokken.