Vrouw (60) overleden na noodstop taxibusje

Het Tactisch Verkeersteam onderzoekt een incident waarbij een taxibus vorige week zaterdag 27 januari op de Burgemeester Middelweerdbaan een noodstop moest maken. 'Een inzittende, een vrouw van 60 jaar oud, kwam hierdoor ten val in het taxibusje. Zij overleed enkele dagen later', zo laat de politie zondag weten.

Verkeerslicht

Rond 14.10 uur werd het slachtoffer, een 60-jarige vrouw uit De Meern, thuis opgehaald. Even later reed het taxibusje, een witte Mercedes Sprinter, over de Burgemeester Middelweerdbaan. Bij de kruising met de Loenseboslaan moest de bestuurder stoppen voor het verkeerslicht. Toen deze op groen sprong, trok de bestuurder op om weg te rijden.

Noodstop

De auto voor hem maakte echter een noodstop waardoor de chauffeur ook hard moest remmen om een aanrijding te voorkomen. Door het harde remmen was in de taxibus de vrouw naar voren gevallen. Ze was aanspreekbaar en werd door de taxi naar een ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde haar toestand waarna ze donderdag 1 februari kwam te overlijden. Op dat moment werd de politie ingeschakeld.

Oproep getuigen

Het Tactisch Verkeersteam doet onderzoek naar deze zaak en komt graag in contact met getuigen die zaterdag 27 januari rond 14.15 uur het taxibusje op de Burgemeester Middelweerdbaan hebben gezien. In het bijzonder spreekt het team graag met de bestuurder die voor het taxibusje een noodstop maakte. Hen wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+