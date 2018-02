Politie verricht onderzoek na vondst dode in woning in Hank

De politie is al sinds zondagmiddag vanaf ongeveer 16.45 uur bezig met onderzoek in en rond een woning in Hank waar zondagmiddag een overleden persoon werd aangetroffen. Dit heeft de politie zondag laten weten.

Geen directe aanwijzingen misdrijf

Aanvankelijk liet de politie in de middag nog weten geen directe aanwijzingen van een misdrijf te hebben maar dat veranderde in de loop van de avond met de mededeling dat het lichaam van de overledene uit de woning is gehaald en onderzocht zal worden.

Voorlopig plaats delict

'De woning blijft vooralsnog een plaats delict. Er is nog geen uitsluitsel over oorzaak dus is er nog steeds onderzoek', aldus de politie op Twitter. Forensische rechercheurs in witte pakken zijn druk bezig met het onderzoek in en rond de woning.

