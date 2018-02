Wijkagent Dordrecht doet noodkreet voor opvang oude dakloze vrouw

Een wijkagent in Dordrecht deed gisterenavond op twitter een oproep of iemand kon helpen met het zoeken naar een opvangplek voor een dementerende oude dame die op straat was aangetroffen.

De noodkreet werd rond 18.00 uur verspreid en om 21.00 uur was de vrouw nog niet onder dak. Talloze telefoontjes naar opvanginstellingen hadden tot niets geleid. ''Wie zoekt mee of heeft een goed idee? We zitten met een dame 70+, dement ,niet-nederlands en geen eigen zorgkader. Slaapt als t tegen zit op straat. Wie denkt mee want we lopen behoorlijk tegen dichte deuren aan. Ik zoek dus juiste opvang.''

Direct volgde talloze reacties van verontruste volgers. Zelfs een hotel bood haar voor een nacht onderdak aan. "Een dementerende vrouw kun je niet zomaar in een hotel zetten. Dan gaat ze spoken."

Ook burgemeester Wouter Kolff liet van zich horen. Hij zei dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. "Schrijnend, maar gelukkig komt dit op deze manier zelden voor", schreef hij.

Aan het einde van de avond kon de wijkagent goed nieuws schrijven. Voor de vrouw was onderdak gevonden. '' Niet op straat. Niet in een cel. Nu naar mn eigen onderdak. Truste.''

