SP: Toename zwerfjongeren bestrijden met extra sociale woningbouw

Opnieuw blijkt dat het aantal zwerfjongeren in Zwolle is toegenomen. Belangrijke oorzaak hiervan is het grote tekort aan sociale huurwoningen, waardoor de doorstroom vanuit maatschappelijke organisaties als Limor, De Herberg en instanties voor beschermd wonen compleet vastloopt.