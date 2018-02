Lange files richting de sneeuw

Wie komend weekend met de auto naar de wintersport vertrekt moet rekening houden met lange files in Duitsland en Frankrijk dat voorspelt de ANWB.

Vanwege carnaval zijn veel mensen vrij en trekken wintersportliefhebbers massaal naar de Alpen. De sneeuwcondities zijn uitstekend. Oostenrijk blijft het favoriete wintersportland voor Nederlanders. Frankrijk is een goede tweede, daarna volgen Duitsland en Zwitserland.

In Duitsland wordt het vrijdagmiddag de 9e februari al druk. Vervolgens is het zaterdagochtend aansluiten in de files op de A5 Karlsruhe-Bazel, A7 Ulm-Füssen, A8 Stuttgart-München en op de A93 tussen Rosenheim en Kufstein.

In Frankrijk staan op zaterdag 10 februari de hele dag files ten oosten van Lyon, op de A40 Mâcon-Chamonix en op de A43 Lyon-Chambéry. Vooral de laatste kilometers van de N90 Albertville-Bourg St. Maurice bij Moûtiers gaan erg traag.

In Oostenrijk wordt het zaterdag 10 februari filerijden op de Fernpas, de B179, tussen de Duitse grens en Nassereith. Ook op de A10 Salzburg-Villach, op de A12 tussen Kufstein en Landeck en op de toegangsroutes naar de skigebieden in Tirol, Voralberg en Salzburgerland loopt het verkeer op veel plaatsen vast.

Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met controles bij de grensovergangen met Duitsland. De wachttijd loopt op tot meer dan een uur.

In Zwitserland zijn de A1 Zürich-Bern en de A2 Bazel-Chiasso bij de Sint Gotthardtunnel de belangrijkste knelpunten.

De ANWB houdt automobilisten die onderweg zijn via Twitter @ANWBeuropa op de hoogte.

