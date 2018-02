OM: 'Holleeder is niets meer dan een ontvoerder, afperser en moordenaar’

Maandagochtend is in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, na jarenlang onderzoek de behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder gestart. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag laten weten.

'Eigen belang voorop'

'Vandaag is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder begonnen. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, medeplegen van zes voltooide levensdelicten en twee pogingen. In de optiek van het OM staat bij de verdachte zijn eigen belang altijd voorop', stelt het OM. De officieren: “Belangen gelegen in het streven naar meer macht, meer geld, status en het uitschakelen van personen die hem daarbij in de weg staan.”

Enorme stroom informatie

De officieren van justitie benadrukten vandaag dat je in de enorme stroom van informatie rond deze zaak het zicht zou kunnen verliezen waar het in essentie om gaat: “Namelijk om hen die het leven hebben gelaten of gewond zijn geraakt en om de nabestaanden die al jaren rouwen om hun geliefden. Het gaat om groot onrecht dat is geschied en waarvan betrokkenen na al die jaren nog steeds last hebben."

"Het gaat erom de echtgenotes, de kinderen, de ouders, broers en zusters een stem te geven en te komen tot herstel van hun vertrouwen in de rechtsstaat. Het zou mooi zijn als kan worden vastgesteld waarom hun geliefden het leven moesten laten en hoe het kan zijn dat iemand het recht meent te hebben om te beslissen over het leven van anderen.”

Onaantastbaarheid

'In een rechtsstaat kan en mag het niet zo zijn dat er personen zijn die ongestraft hun onderlinge conflicten met geweld oplossen en zich op die manier langzamerhand een status van onaantastbaarheid verwerven. Daarbij maakt het niet uit wie het slachtoffer is en hoe lang geleden het is gebeurd. Het is de taak van het OM om als strafrechtelijke normen worden overschreden de personen die daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de rechter te brengen', stelt het OM.

Imago opvijzelen

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het verloop van deze zaak. “Verdachte spreekt tot de verbeelding van mensen. Iedereen vindt wel iets van hem en getuige de volle zalen tijdens de pro forma zittingen wil niemand ook maar een minuut missen van zijn leven.”

'De verdachte heeft er na zijn vrijlating in januari 2012 hard aan gewerkt om zijn imago op te vijzelen. Zo werd hij vaak vergezeld door een ‘huisfotograaf’, heeft hij in de zomer van 2012 het rap nummer ‘Willem is terug’ uitgebracht, een wekelijkse column in de Nieuwe Revu verzorgd en was hij te zien bij het televisieprogramma College Tour', stelt het OM.

“Verdachte profileerde zichzelf als een joviale vent, iemand met wie het goed en gezellig toeven was. In onze ogen met maar één doel, namelijk om het ware verleden, de realiteit van dat moment en zijn ware aard buiten zicht te houden.” De verdachte is naar het oordeel van het OM niets meer dan ‘een ontvoerder, afperser en moordenaar’.

'Pal achter'

In deze strafzaak zijn de zussen van Holleeder, Sonja en Astrid, en zijn ex-vriendin Sandra tegen hem gaan verklaren. Ze waren volgens het OM ‘tot het uiterste gedreven, ze voelden dat ze niet anders meer konden. Er blijkt niets van een financieel motief, een jacht op zijn geld of een moedwillig kapot maken van verdachte.’ De verklaringen van de zussen en ex-vriendin vinden op punten steun in ander bewijsmateriaal. De officieren van justitie gaven vanmorgen aan ‘pal achter hen te staan’.

Lange adem

Politie en OM beschikken over een lange adem, dat is vaker gebleken in onderzoeken naar liquidaties. Verdachte is jarenlang subject van onderzoek geweest. Na de aanhouding van de verdachte in december 2014 heeft het onderzoek, waarin ruim 230 getuigen door de politie zijn gehoord en nog eens 56 getuigen bij de rechter-commissaris, ruim drie jaar geduurd. Tijdens de behandeling van de zaak zullen zes getuigen op zitting worden gehoord. De rechtbank heeft voorlopig tot in juli ongeveer zestig dagen voor deze zaak gereserveerd.

