Voor 70.000,- euro aan gestolen babyvoeding gevonden

Maandagochtend heeft de politie in het Brabantse Waalwijk in twee schuren bij een woning in de wijk Landgoed Driessen een grote partij vermoedelijk gestolen babyvoeding aangetroffen. 'Een 21-jarige vrouw en een 22-jarige man ter zijn aangehouden ter zake heling', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Tip over vuurwapens

'De politie kreeg een tip over mogelijk vuurwapenbezit op een adres in Waalwijk', aldus de politie. Agenten gingen ter plaatse om een onderzoek in te stellen. Er werden geen vuurwapens gevonden. Wel troffen de dienders in twee schuren circa 900 dozen aan met elk 6 pakken babyvoeding.

Navraag fabrikant

Bij navraag bij de fabrikant van enkele serienummers bleek dat het vermoedelijk gaat om een gestolen partij. De pakken hebben een verkoopwaarde van 13 euro per stuk. Het gaat dan ook om naar schatting 70.000,- euro aan buit. Er zijn twee verdachten ter zake de verdenking van heling aangehouden. De gestolen goederen zijn afgevoerd. Ook werden twee auto’s in beslag genomen.

