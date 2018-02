Oosterhouter (18) zat achter DDoS-aanvallen Belastingdienst, Bunq bank, Tweakers en Tweak

September 2017

Door deze DDoS-aanvallen waren bij de Bunq bank op verschillende dagen in september 2017 onder meer de website van bank en de app slecht of niet meer bereikbaar en konden er geen iDEAL-betalingen worden uitgevoerd. De DDoS-aanvallen op de andere bedrijven vonden vorige week op verschillende dagen plaats waardoor ook de websites tijdelijk slecht of niet bereikbaar waren.

Het onderzoek

Het Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid kreeg in september vorig jaar informatie over de DDoS-aanvallen op de Bunq bank en startte een onderzoek. Hieruit bleek dat de verdachte ook recent betrokken is geweest bij DDoS-aanvallen op de vier andere bedrijven. Zij deden hiervan aangifte bij de politie.

Nauw samengewerkt

Hoofd THTC Gert Ras: 'De politie heeft in deze zaak nauw samengewerkt met de betrokken partijen zoals de Bunq bank en andere banken, maar ook met Tweakers en het security bedrijf Redsocks. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek'.

'Met deze aanhouding laten we zien dat personen die DDos-aanvallen plegen, niet ongestraft blijven. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte alleen handelde of niet. Er wordt nog onderzocht of er een link is naar de recente DDoS-aanvallen op andere grote financiële dienstverleners'.

Doorzoeking woning

Bij de aanhouding van de verdachte is ook zijn woning doorzocht. Hierbij is zijn computer en zijn andere digitale gegevensdragers in beslag genomen waar verder onderzoek naar volgt. De verdachte wordt dinsdag 6 februari voorgeleid aan de rechter-commissaris.

