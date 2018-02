TBS geëist tegen man (28) na steekincident in studentenwoning

De officier van justitie heeft maandag voor de rechtbank in Midden-Nederland TBS geëist tegen de 28-jarige man die ervan verdacht wordt op 26 augustus vorig jaar in een studentenwoning op De Uithof een bezoeker met een mes in zijn nek te hebben gestoken. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Feestje

Op de bewuste avond was er een feestje aan de gang bij de overbuurvrouw van verdachte in studentencomplex Casa Confetti in de Utrechtse Uithof. De verdachte stak uit het niets een 31-jarige bezoeker een aantal keren in zijn nek. Een van de steekwonden was zo diep dat een aantal zenuwen werd geraakt. Nu, vijf maanden later, ondervindt het slachtoffer nog altijd de gevolgen van de verwondingen. Hoelang de genezing gaat duren is niet te zeggen.

Geen herinnering

Verdachte heeft erkend dat hij met een mes naar de woning van zijn overburen was gelopen. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de overburen hem pestten. Hij herinnert zich echter niet dat hij het slachtoffer heeft gestoken. Op basis van de aangifte, de verklaringen van de verdachte en getuigen, vond de officier van justitie het feit bewezen. Ook al blijkt uit onderzoek dat de verdachte handelde onder invloed van een psychose, neemt dit niet weg dat hij met zijn handelen de voorwaardelijke opzet op de dood van het slachtoffer had.

Gepest

Daarnaast vond de officier van justitie ook een aantal andere feiten tegen de verdachte bewezen: een mishandeling op 10 augustus 2017, waarbij hij een collega uit het niets tijdens een vakantiebaan in het gezicht sloeg. Hetzelfde gebeurde op 4 september 2016 tegen een instructeur op een sportschool, ook omdat hij gepest zou worden. Ten slotte zou de verdachte op 4 augustus 2017 een medewerker van een supermarkt in het gezicht hebben gespuugd, omdat er over hem zou worden geroddeld.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

De gedragsdeskundigen die de verdachte hebben onderzocht, hebben geadviseerd om de maatregel TBS met dwangverpleging op te leggen nu de verdachte als volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden gezien. De officier van justitie nam dit advies over en vroeg de rechtbank de man hiertoe te veroordelen.

Schadevergoeding

Gezien de grote gevolgen voor het slachtoffer vroeg de officier een bedrag van 10.000 euro toe te wijzen als voorschot op de immateriële kosten. Daarnaast moeten de materiële kosten, en kleine 800 euro, worden toegewezen. Ook in de twee mishandelingszaken vorderde de officier van justitie gedeeltelijke toewijzing van de gevorderde schade.

