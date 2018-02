Doorrijding na ernstige aanrijding Eindhoven

Op zaterdagavond 6 januari fietst een vrouw rond 23.35 uur over de Wolvendijk vanuit Nuenen in de richting van Eindhoven. Als ze bij de kruising met de Eisenhowerlaan oversteekt, wordt ze aangereden door een voorbijrijdende auto, maar wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk.