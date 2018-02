Drie mannen aangehouden na achtervolging door Zaanstad

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00 uur op de ringweg A10 in Amsterdam drie Zaandammers aangehouden. Zij worden verdacht van verschillende verkeersovertredingen, waaronder het doorrijden na een aanrijding met een politieauto.

De bestuurder bleek een 31 jarige Zaandammer en in de auto zaten ook nog twee mannen van 21 en 31, ook uit Zaandam

De achtervolging begon toen agenten – in een onopvallende politieauto – rond 03.45 uur een auto wilde controleren op de A.F. de Savornin Lohmanstraat. De auto ging er vrijwel meteen vandoor en pleegde een groot aantal verkeersovertredingen. Zo werd er tegen het verkeer in gereden, de maximum snelheid overschreden en werd er door een plantsoen gereden. Op drie plekken in Zaandam probeerden andere politieauto’s kruisingen te blokkeren, maar dat had geen effect. Op de toerit naar de snelweg A10 ontstond een aanrijding met een politieauto. De agenten stapten uit, waarna de verdachte(n) weer verder reed.

Op de ringweg A10 is het voertuig uiteindelijk klem gereden door een aantal opvallende politievoertuigen. Het rijbewijs van de 28-jarige bestuurder is in beslag genomen. Bij de aanrijding zijn drie politieauto’s beschadigd geraakt.