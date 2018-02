Politie stuit bij toeval op ondergrondse hennepkwekerij

De politie heeft dinsdag 6 februari 2018 omstreeks 00.50 uur in een verborgen ruimte onder een bedrijfshal aan de Gilzerbaan een compleet ingerichte hennepkwekerij zonder planten aangetroffen. Er werden drie arrestaties verricht. Twee mannen (27 en 37 jaar) en een 29-jarige vrouw.

Agenten waren maandagavond 5 februari 2018 doende met een melding omtrent een mogelijke gijzeling bij een manege. Uiteindelijk bleek na een inval van het Arrestatieteam dat daarvan in het geheel geen sprake was. Mogelijk speelt op de achtergrond van die melding een conflict in de zakelijke sfeer.

Hennep

De dienders kwamen tijdens dat onderzoek naar die mogelijke gijzeling ook bij het adres naast die paardenhouderij uit. Een van de politie ambtenaren rook een henneplucht naast de bedrijfshal. Bovendien werd in die hal een elektronische waterpomp aangetroffen, terwijl er alleen stro lag opgeslagen. Ook zagen zij rondom het gebouw een onverklaarbare elektriciteitskabel lopen. Uiteindelijk werd met hulp van de brandweer een gierput leeg getankt, waarna in twee verborgen ruimte een compleet ingerichte hennepkwekerij zonder planten maar wel met bakken, assimilatielampen en slakkenhuizen werd aangetroffen. Na deze vondst werd besloten de drie in de woning bij de hal aanwezige personen aan te houden.