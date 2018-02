Auto goed krabben, anders bekeuring van 230 euro

Zo ook wijkagent Peter Withag werkzaam in de gemeente Tubbergen. Hij schreef vanochtend nog een bekeuring uit van maar liefst 230 euro aan een automobilist die zijn autoruiten niet goed schoon had gekrabd. "Het is levensgevaarlijk om de weg op te gaan terwijl het zicht slecht is'', aldus de wijkagent.

Ook in de rest van Nederland waarschuwen agenten via sociale media dat goed krabben belangrijk is en dat er de komende dagen streng op wordt gecontroleerd.