Partij voor de Dieren stelt vragen over bruinvissen in het Dolfinarium

De Partij voor de Dieren wil onder andere weten waarom het college toestemming heeft gegeven om zeven dieren te houden terwijl er nu slechts drie in het Dolfinarium zijn. Het Dolfinarium wil een fokprogramma opzetten maar het is niet duidelijk wat er met de jonge dieren gaat gebeuren. Zonder toestemming van de overheid mogen ze niet in zee worden uitgezet.

Er worden al jaren dierproeven gedaan met bruinvissen. De Partij voor de Dieren wil uitsluiten dat deze bruinvissen voor dierproeven worden uitgeleend.