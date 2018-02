AmbachtsAcademie geopend voor werkloze vijftigplussers

Omscholen 200 werkloze 50-plussers

De AmbachtsAcademie gaat tweehonderd werkloze vijftigplussers omscholen tot ambachtsman – of vrouw, zoals lijstenmaker, parketteur of pianotechnicus. Ze worden opgeleid door ervaren ambachtslieden, niet op school maar in het atelier of de winkel van hun leermeester.

Perspectief

Koolmees: ‘De AmbachtsAcademie geeft oudere werkzoekenden weer perspectief. Na hun opleiding kunnen ze zelfstandig aan de slag. Met ambachtelijk werk dat voldoening geeft en toekomst heeft. Er is altijd behoefte aan gekwalificeerde vakmensen.’

2 miljoen euro

Koolmees stelt twee miljoen euro beschikbaar voor de AmbachtsAcademie. Het project is opgezet door AmbachtNederland in samenwerking met het UWV en Start Foundation. De opleiding is gebaseerd op het principe van meester-gezel, in combinatie met e-learning.

Module ondernemerschap

Een module ondernemerschap is onderdeel van de opleiding. Hierdoor kan de leerling na de opleiding een eigen onderneming starten of een ambachtelijk bedrijf over nemen. Omdat de opleiding plaatsvindt in een bedrijf, kan die in het hele land worden gevolgd en elk moment van het jaar starten.

Opgeven voor opleiding

Vanaf vandaag kunnen werkloze vijftigplussers zich opgeven voor een opleiding tot: glazenier, horlogereparateur, keramist, kledingreparateur, klusser, lijstenmaker, maatkleermaker, orthopedisch (schoen)technisch hersteller, parketteur, pianotechnicus, schoenhersteller, siersmid en zadel- en tuigmaker.

Nog meer ambachten

Later dit jaar volgen nog elf andere opleidingen: hoefsmid, ambachtelijk ijsbereider, goudsmid, rietdekker, haarwerkspecialist, meubelmaker, meubelstoffeerder, naaimachinereparateur, nagelstylist, interieurbouwer, tassenmaker.