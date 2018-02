Doodslag vriendin met honkbalknuppel, 15 jaar cel geëist moord Sint Willebrord

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant voor de rechtbank in Breda 15 jaar cel geëist tegen een 47-jarige man uit Sint Willebrord die zijn vriendin zou hebben doodgeslagen met een honkbalknuppel. Dit heeft het OM dinsdag bekendgemaakt.

Ruzie

De moord vond plaats op 19 mei 2017 in Sint Willebrord. Aanleiding zou een ruzie zijn die hij had met het slachtoffer op die bewuste dag. Ze zou hem uit huis hebben willen zetten. De verdachte belde zelf het alarmnummer na zijn daad.

Onherstelbaar leed

Officier van justitie: 'Het slachtoffer is een afschuwelijke en zinloze dood gestorven. Zij is met zeer veel geweld om het leven gebracht. Verdachte heeft op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op het meest fundamentele recht van het slachtoffer, namelijk haar recht om te leven en te genieten van de vele jaren die voor haar nog in het verschiet lagen. Hij heeft hierdoor ook groot en onherstelbaar leed veroorzaakt bij haar kinderen, familie en vrienden'.

'Volledig toerekeningsvatbaar'

Volgens het OM is de verdachte volledig toerekeningsvatbaar en is er sprake van voorbedachte rade. Deskundigen hebben geen stoornis vast kunnen stellen. Wel was de verdachte onder invloed van alcohol.

Geen schijn van kans

Officier van justitie: 'Strafverzwarend in deze zaak is het uitzonderlijk gewelddadige karakter van het handelen van de verdachte, het excessief geweld tegen het slachtoffer, waardoor ze zich nauwelijks heeft kunnen verweren en dat in haar eigen woning, waar ze zich veilig zou moeten voelen en door iemand die ze vertrouwde.'