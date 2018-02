Koudste februarinacht sinds 2012

Even na 06.00 uur werd het in de Bilt -6,7 graden. En in Eelde, in Groningen, werd er op het KNMI-meetstation -8,3 graden gemeten. Het koudst werd het vannacht in de duinen van Wijk aan Zee. Daar daalde het kwik op neushoogte tot -9 graden. Dit meldt Weerplaza.nl

Strenge vorst

Op verschillende plaatsen in Nederland was er aan de grond sprake van strenge vorst. Daar vroor het -10 graden of meer. Dat was het geval in Eelde, Heino (Overijssel) en Wijk aan Zee (Noord-Holland). Er is sprake van strenge vorst als de temperatuur daalt naar -10 tot -15 graden. Van zeer strenge vorst wordt gesproken bij temperturen lager dan -15.

Februari 2012

Februari 2012 ook de geschiedenis in als een extreem koude maand. Sinds februari 2012 heeft februari niet meer zo een koude nacht gehad als nu. Het bleef toen een lange reeks op rij vriezen en in een paar nachten daalde het kwik in Flevoland tot onder de -20 graden.

