Grapperhaus kondigt versterkte aanpak aan online seksueel kindermisbruik

Omdat het aantal meldingen van kinderporno van ongeveer 3.000 in 2014 naar bijna 18.000 in 2017 is toegenomen wordt de aanpak van online seksueel kindermisbruik versterkt. Dit heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.