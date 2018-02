Moodcamp brengt Nederland in beweging om depressie bespreekbaar te maken

Tijdens Moodcamp ondervonden woensdag meer dan 750 deelnemers wat mensen met depressieve gevoelens dagelijks ervaren. De acht hindernissen van de Moodcamp Obstacle Run stonden elk in het teken van depressie en hoe je daar weer kunt uitkomen. Deelnemers – onder wie bekende Nederlanders zoals Donny Roelvink - doken ‘Het Zwarte Gat’ in, overwonnen de ‘Uit Balansbaan’ en trotseerden samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid ‘Het Web’. Met Moodcamp wil het ministerie van VWS meer begrip kweken voor mensen met een depressie en het makkelijker maken over depressie te praten. Zowel voor mensen die zelf een depressie hebben als de mensen in hun omgeving.

“In elke schoolklas zitten gemiddeld 1 of 2 jongeren met depressieve gevoelens. Bij vrouwen is dat 1 op de 20 en zelfs 1 op de 8 heeft last van een depressie na de bevalling. Dat zijn heel veel mensen. Maar we durven er nog te weinig over te praten,” zegt staatssecretaris Blokhuis. “Dat is ontzettend verdrietig. Want door erover te praten, kun je voorkomen dat klachten uitgroeien tot een allesoverheersend probleem. Dat kan beginnen met een simpel ‘hey’. Met Moodcamp zetten we vandaag weer een stapje om het taboe te doorbreken.”

Hey! Ga het gesprek aan

Eleanor Crick weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om over je depressie te praten. Zij schaamde zich en was bang dat niemand zou begrijpen hoe zij zich voelde. “De Obstacle Run laat je ervaren hoe iemand met een depressie zich voelt. Het is zo moeilijk om er alleen uit te komen”, vertelt Eleanor. “Praten helpt echt bij het herstel. Je voelt je minder eenzaam en door je gevoelens te delen, wordt de last minder zwaar. Daarom wil ik iedereen oproepen het taboe te doorbreken. Als je denkt dat iemand depressieve gevoelens heeft, ga daarover het gesprek met hem of haar aan. Dat helpt enorm.”

Naast de Obstacle Run waren er tijdens Moodcamp diverse mogelijkheden om met elkaar, ervaringsdeskundigen en professionals in gesprek te gaan. De populaire vlogger SAAR praatte openhartig over haar depressie met leerlingen van het Koningin Wilhelmina College uit Culemborg en het Segbroek College uit Den Haag. Ook was er een rondetafelgesprek tussen psychiater Bram Bakker, Marit Brugman, Stichting Tweestrijd, Femke Sterken en het publiek. Moodcamp is onderdeel van de campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar’ van het ministerie van VWS. Ga voor meer informatie over depressie en tips om depressie zelf bespreekbaar te maken naar Heyhelpt.nl.