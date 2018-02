Sintereklaas met de dood bedreigd

De bedreiging zou geuit zijn door de leider van de actiegroep De Grauwe Eeuw. Het is nog niet duidelijk of het OM overgaat tot vervolging. Volgens de NOS stond er een rechtstreekse doodsbedreiging aan het adres van de acteur die Sinterklaas speelt.

In een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt de Grauwe Eeuw als voorbeeld genoemd als extreemlinkse actiegroep. De groepering strijdt tegen de in hun ogen koloniale symbolen en racistische symbolen in Nederland.

Het bericht werd dezelfde dag nog van Facebook verwijderd.