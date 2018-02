Lichaam man (76) op strand Zoutelande geen misdrijf

Op het strand van Zouteland is woensdag het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen.

De politie zegt dat het lichaam werd gevonden aan de kustlijn en nog geen idee te hebben wat de identiteit is van het slachtoffer.

De recherche heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Het slachtoffer is naar een mortuarium gebracht. Hier bleek na onderzoek dat het om 76-jarige man uit Middelburg te gaan, die niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het politieonderzoek is afgesloten.