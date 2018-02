Regeringscommissaris Sint Eustatius beëdigd

Dinsdag stemden Tweede en Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van Knops dat bestuurlijk ingrijpen op Sint Eustatius mogelijk maakt.

De regeringscommissaris zal alle taken en bevoegdheden van het bestuurscollege en de eilandsraad uitvoeren. Dit duurt tot het bestuur van Sint Eustatius weer in staat is zelf zijn taken naar behoren te vervullen. Pas als dat het geval is zullen verkiezingen voor een nieuwe eilandsraad worden gehouden, zodat een nieuw bestuur kan aantreden.

De regeringscommissaris zal regelmatig in gesprek gaan met de burgers en bedrijven van Sint Eustatius. Zo zal hij een maatschappelijke raad van advies instellen, die hem gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Mike Franco is fysiotherapeut op Curaçao en heeft meer dan twintig jaar ervaring in politieke en bestuurlijke functies op dat eiland. Van 2012 tot 2016 was hij voorzitter van de Staten van Curaçao. Mervyn Stegers was leraar en advocaat. Daarna was hij wethouder en locoburgemeester van de gemeente Den Helder. Van 2001 tot 2017 was hij burgemeester van Tubbergen.