Consumentenbond mag publiceren over hygiëne vakantiebungalows Roompot

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond zegt: ‘er zijn wel vaker bedrijven die het niet eens zijn met onze onderzoeken en die proberen een publicatie aan te passen of tegen te houden. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een bedrijf er zo met gestrekt been in gaat en zo intimiderend te werk gaat als Roompot. Roompot hindert de persvrijheid en probeert het doen van onafhankelijk onderzoek en het informeren van consumenten te belemmeren. En met het dagvaarden van een onderzoekster op persoonlijke titel zijn zij wat ons betreft echt te ver gegaan. Deze handelswijze heeft ook de rechter verbaasd. Nu Roompot het kort geding verloren heeft, kunnen wij de resultaten van ons onderzoek gewoon publiceren. Roompot trekt aan het kortste eind.’

Onderzoek hygiëne vakantiehuisjes

Het artikel over de schoonmaak van vakantiehuisjes staat in de Consumentengids van maart, die dinsdag 27 februari verschijnt. De Consumentenbond heeft de aanbieders van de bungalows die meegenomen zijn in het onderzoek, een terugkoppeling gegeven van de bevindingen over de hygiëne van hun accommodaties. Dat is onderdeel van de controleprocedure van de Consumentenbond. Deze terugkoppeling was voor Roompot aanleiding om het onderzoek ter discussie te stellen, allerlei eisen op tafel te leggen en naar de rechter te stappen.