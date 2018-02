Zedenzaak zorginstelling leidt tot arrestaties voor moord

De 29-jarige vrouw overleed in 2012 en destijds is de dood van de vrouw als zelfmoord bekend geworden. De twee worden verdacht van moord dan wel het opzettelijk toedienen van een dodelijk of euthanasiemiddel.

De twee, een 63-jarige man en een 58-jarige vrouw uit Zwaag, werden op 23 januari aangehouden. Dinsdag 6 februari besloot de raadkamer van de rechtbank Rotterdam dat de twee in ieder geval 30 dagen langer vast blijven zitten.

Start onderzoek

Het cold-caseteam startte het onderzoek nadat een andere dochter van de vrouw in 2016 zelfmoord pleegde. Dat gebeurde nadat zij in een zorginstelling in Meerkerk zou zijn misbruikt. De eigenaar van die instelling is verdachte in die misbruikzaak. De moeder van beide jonge vrouwen werkte ook in de instelling. Het cold-caseteam onderzoekt onder leiding van de cold case officier van justitie of de aangehouden verdachten bij meer zaken betrokken zijn.

De 77-jarige verdachte van het misbruik staat 20 februari voor de rechtbank. Overigens staat een andere behandelaar, een 62-jarige Belgische, 14 februari in een andere misbruikzaak in de instelling voor de rechter.