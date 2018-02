Vrijdag waarschuwing voor gladheid door sneeuw

Gedurende de middag en avond trekt de sneeuw langzaam oostwaarts en neemt de activiteit af. Mogelijk valt 1-3 cm sneeuw en wordt het op meerdere plaatsen glad. In het westen gaat de sneeuw later over in regen. Later in de avond zou het ook mistig kunnen worden. De maximumtemperatuur ligt rond 3°C in het oosten, in sneeuw blijft de temperatuur rond het vriespunt steken. De zuidelijke wind is matig, aan zee en boven het IJsselmeer (vrij) krachtig. In de avond neemt de wind af.

Ook waarschuwt het KNMI dat na de sneeuw van vrijdag men rekening moet blijven houden met gladheid door opvriezen van natte weggedeelten.