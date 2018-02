Eerste slimme kruising ligt in Friesland

Friesland heeft een primeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Húns en Leons, staan digitale verkeersborden. De borden passen zich automatisch aan. Komt er geen verkeer van één van de zijwegen? Dat betekent – met 100 kilometer per uur – doorrijden.

Komt er wél verkeer aan van één van de zijwegen? Dan geven de borden dit duidelijk aan. Dus: afremmen naar 70 kilometer per uur. De borden zijn volledig in werking vanaf donderdag 15 februari.

Sijbren van der Velde rijdt regelmatig over de weg van Leeuwarden naar Bolsward (de N359). Bij het kruispunt Húns-Leons moest hij altijd afremmen, van 100 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur. Terwijl er vaak geen verkeer aan kwam. Daar stoorde hij zich aan: als er toch geen verkeer van de zijwegen aan kwam, waarom zou hij dan nog afremmen? Hij dacht na over een oplossing. Met zijn idee klopte hij aan bij de provincie Fryslân.

Al een langere tijd is de provincie Fryslân bezig met het veiliger maken van de N359 tussen Leeuwarden en Bolsward. “Dêrom twivelen wy ek gjin momint om mei dit idee oan ’e slach te gean”, fertelt deputearre Sietske Poepjes. “de gedachte fan Fan der Velde, om net mear ôf te remjen op it krúspunt, is fansels hiel ûnfeilich. Mar de nije buorden jouwe oan dat der ferkear rydt op it krúspunt. Wy ferwachtsje dan ek dat minsken dêrtroch harren faasje daliks oanpasse sille.”

Borden werken vanaf 15 februari

Deze week plaatste de provincie Fryslân de nieuwe borden langs de N359. Vandaag presenteerde gedeputeerde Sietske Poepjes samen met meneer van der Velde het nieuwe systeem op het kruispunt bij Húns en Leons. De komende anderhalve week gebruikt aannemer Vialis om alle borden goed op elkaar af te stemmen. De borden werken vanaf donderdag 15 februari.