Politie haalt schaatsers van de bevroren uiterwaarden

Dit nadat er een aantal mensen in korte tijd door het ijs waren gezakt. Een 35-jarige man is naar een ziekenhuis over gebracht met onderkoelingsverschijnselen.

De uiterwaarden zijn sinds het hoge water in de rivieren ondergelopen en nu bevroren. Dat zorgt voor uitgestrekte ijsvlaktes dat wat schaatsers trekt. Waterschappen waarschuwen dan ook dat het ijs niet betrouwbaar is. ''Het ijs is dun en daarbij komt dat het rivierwater dalende is waardoor het ijs gaat zweven en er flink ruimte ontstaat onder de dunne ijsvloer.