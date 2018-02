Verklaring commandant Marco Kroon roept meer vragen op

Met de verklaring van majoor Marco Kroon van het korps Commandotroepen aan het AD over een geweldsincident in Afghanistan, heeft meer vragen opgeroepen dan duidelijkheid gegeven.

Kroon was in 2007 op missie in Afghanistan voor de MIVD. Hier zou hij gevangen zijn genomen door een vijandelijke strijder. Kroon zou tijdens zijn gevangenschap zijn mishandeld, maar werd weer vrijgelaten. Een commandant van een eenheid is in de kringen van de Taliban een hoofdprijs en toch hebben ze hem laten gaan. Kroon verklaart hierover ook niet te weten waarom.

Later tijdens de missie komt Kroon de vijand opnieuw tegen op een onverwachte plek. Hier heeft Kroon hem doodgeschoten. Kroon zegt het voorval niet eerder gemeld te hebben om de geheimhouding van de missie niet in gevaar te brengen.

Diverse deskundigen zeggen over de verklaring dat deze veel eerder gemeld had moeten worden en niet na 10 jaar.