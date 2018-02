Jongen (17) die handgranaat neerlegde is bekende van politie

Volgens Het Parool gaat het om Hassan el R. die het explosief op de mat van café In The City bij het Leidseplein heeft neergelegd. El R. zou omgaan met een beruchte groep uit de Diamantbuurt.

Het explosief werd door de EOD onschadelijk gemaakt en de burgemeester van de hoofdstad sloot het café enige tijd. De verdachte werd vorige week dinsdag door een arrestatieteam aangehouden in de Amsterdamse wijk De Pijp.

De politie heeft nog in onderzoek of dezelfde dadergroep ook verantwoordelijk is voor het aan een deur vastplakken van een handgranaat bij club Abe in de Amstelstraat.