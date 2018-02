Vrouw (87) doodgereden door vuilniswagen in Rotterdam

Een vrouw is donderdag op het Burgerhof in Rotterdam overleden nadat ze werd aangereden door een vuilniswagen. De hulpdiensten rukten massaal uit maar ondanks hun snelle inzet was alle hulp te laat

De vrachtwagen was weggereden en werd door de politie "klem" gereden op de Vondelingenweg. Of de chauffeur iets van het ongeval gemerkt heeft is nog onduidelijk. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.