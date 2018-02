Morgen code geel voor gladheid door sneeuw

In de loop van de vrijdagochtend moeten weggebruikers enige tijd rekening houden met gladheid door sneeuwval. Volgens de VID is de kans op gladheid in het westen van het land het grootst. Hier verwacht men de grootste intensiteit neerslag.

Het KNMI heeft hiervoor code geel afgeven voor het hele land. Wanneer de winterse neerslag richting het oosten trekt, neemt de intensiteit af. In de westelijke helft van het land kan tot 3 cm sneeuw vallen, in het oosten verwacht de VID vrijwel geen gladheid. De gladheid zal in de loop van de middag verdwijnen door oplopende temperaturen.

Door het gesmolten sneeuw moet men in de avond rekening houden met het opvriezen van natte weggedeelten. In de avond daalt in het binnenland de temperatuur als snel richting het vriespunt.