Loppersum donderdagmiddag getroffen door 2.0 aardbeving

Voelbaar

De kracht van de beving, die zich op een diepte van 3 kilometer voordeed, was werd door omwonenden gevoeld. Het epicentrum van de beving lag in het gebied iets ten noorden van Loppersum. Op dit moment is er nog niet bekend of de beving ook materiële schade heeft veroorzaakt.

Gaswinning

Volgens het KNMI is de oorzaak van deze beving te wijten aan de gaswinning in het gebied rond de gaswinningvelden in Loppersum. Minister Wiebes gaf afgelopen vrijdag, op 2 februari, de NAM opdracht om de gaswinning in de 5 cluster van Loppersum per direct stil te leggen.

Productie naar nul

De NAM gaf direct gehoor aan de opdracht die de Wiebes aan de NAM gaf nadat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een dag eerder minister Wiebes adviseerde om de jaarlijkse gasproductie zo snel mogelijk drastisch te verlagen van 21 naar 12 miljard kubieke meter.