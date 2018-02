Medewerkers Dierenambulance vinden elf doodgevroren cavia's

Medewerkers van de Dierenambulance kregen een melding binnen dat er in Oudewater cavia's gesignaleerd waren in het riet langs de Damweg.

Toen zij ter plaatse gingen kijken, vonden ze elf dode cavia's. In totaal waren het twaalf cavia's, ééntje leefde nog. Het was een nestje van jonge en volwassen cavia's. Die diertjes waren doodgevroren. Dit meldt onder meer RTV Utrecht. De cavia's hebben nog geprobeerd om een holletje te graven om zichzelf warm te houden, maar op één na is dat niet gelukt. Een woordvoerder van de Dierenbescherming tegen RTL Nieuws: 'Cavia's komen uit warme streken. Een klein beetje nachtvorst kan al fataal zijn. En als ze niet doodvriezen, worden ze wel opgegeten door een natuurlijke vijand. Cavia's zijn niet gewend om te moeten vluchten.'

De ambulancemedewerkers hebben de dood diertjes uit het riet gehaald en in een koelcel gelegd. Voor de medewerkers was de vondst schokkend en bizar, zo lieten twee medewerkers aan RTV Utrecht weten. 'Je maakt dit niet vaak mee gelukkig. Maar het was een heftige actie.'

Het komt wel vaker voor dat er in één keer veer cavia's worden gedumpt. Meestal zijn dit fokkers die dit doen. De cavia die het overleefd heeft, blijkt ook zwanger te zijn. Ze is opgevangen bij de caviaopvang van Stichting Cavia in Ter Aar.Ze is ongeveer twee maanden oud, een beetje uitgemergeld, maar ze eet goed.