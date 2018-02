Financiering Vismigratierivier Afsluitdijk is rond

Trekvissen

'Hiermee kan deze wereldwijd unieke migratievoorziening voor trekvissen door de Afsluitdijk in de meest optimale vorm worden aangelegd', aldus de Waddenvereniging. Een totaal verraste Wouter van der Heij, die als marien bioloog bij de Waddenvereniging vanaf het begin betrokken is bij de Vismigratierivier: ‘Ongelofelijk en fantastisch! In 2013 was het de Nationale Postcode Loterij die met een eerste grote donatie het hele plan wist aan te jagen. Nu, vier jaar later leveren ze het sluitstuk van het ontwerp.’

Vrije doorgang voor vissen

De Postcode Loterij maakt met haar bijdrage mogelijk dat één kilometer aan de Vismigratierivier wordt toegevoegd. Twee extra slingers in het ontwerp van de rivier creëren ideale omstandigheden voor de passerende vissen. De opening in de Afsluitdijk kan dan vierentwintig uur per dag open staan, zodat het getij rustig in de rivier kan doorwerken zonder dat het zoute water het zoete IJsselmeer bereikt.

Nabootsing

Dit definitieve ontwerp bootst de estuariumfunctie van de voormalige Zuiderzee na en levert de meest optimale doorgang voor honderden miljoenen trekvissen. Goed nieuws voor al die soorten vis die voor hun levenscyclus en voortbestaan afhankelijk zijn van zout en zoet water.

‘Eco-attractie’ van formaat

Een bescheiden deel van de bijdrage is bestemd voor de ontvangst en voorlichting van bezoekers. Hiermee wordt de Afsluitdijk met de Vismigratierivier zowel een ecologische als toeristische trekpleister. In de uitvoering werkt de Waddenvereniging nauw samen met de toekomstige beheerder van de Vismigratierivier, It Fryske Gea en het Afsluitdijk Wadden Center dat eind maart zijn deuren opent.

Doorslaggevende rol bij start en finish

De Waddenvereniging is een van de vaste beneficianten van de Nationale Postcode Loterij. Het is de tweede keer dat de Waddenvereniging een extra bijdrage ontvangt. Beide keren voor de Vismigratierivier. Hiermee speelt de Postcode Loterij een doorslaggevende rol bij de start en finish van dit wereldwijd unieke project.

Dankzij de Postcode Loterij zijn alle doelen voor de trekvissen behaald. Voor de realisatie van wensen op het gebied van recreatie en toerisme en het landschappelijk aanzien van het ecoduct lopen nog aanvragen voor financiering. De maximale kosten van de Vismigratierivier in meest optimale vorm en uitvoering bedragen € 55 miljoen. Eind 2018 wordt gestart met de aanleg van de Vismigratierivier.

Goed Geld Gala

De Waddenvereniging werd in aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala, dat op 15 februari aanstaande plaatsvindt, verrast. Tijdens het Goed Geld Gala maakt de Postcode Loterij bekend hoeveel geld zij dit jaar, dankzij haar deelnemers, aan goede doelen kan schenken. De schenking aan de Waddenvereniging is mogelijk dankzij de 2,9 miljoen Postcode Loterij-deelnemers: de helft van ieder lot gaat naar goede doelen.