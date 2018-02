'Jehova's Getuigen Nederland houdt interne rechtszaken over kindermisbruik geheim'

Slachtoffers vrezen dat de documenten vernietigd worden en mogelijk bewijsmateriaal verloren gaat. De slachtoffers hebben de Jehova's Getuigen opgeroepen de verslagen per direct aan het Openbaar Ministerie (OM) te overhandigen. Justitie weigert de verslagen op te vragen.

Eigen rechtbanken

Twee weken geleden kwam RTL Nieuws met het feit dat Jehova's Getuigen hun 'eigen rechtbanken' hebben, waar ze zaken rond kindermisbruik binnen de kerk zelf afhandelen. De 'rechtbanken' zijn commissies die bestaan uit zogenaamde ouderlingen, leidinggevenden van binnen de kerk. Deze commissies onderzoeken en beoordelen de mogelijke misdaden. De hoogste straf die iemand kan krijgen is uitsluiting uit de kerk.

Passief

Het is niet gebruikelijk dat de Jehova's Getuigen hun dossiers met de politie delen, zo meldt RTL Nieuws. Tegenover de omroep hebben vier voormalig ouderlingen bevestigd dat de Jehova's Getuigen van alle kerkelijke rechtszaken een verslag hebben, dat moet worden bewaard, maar het OM weigert de documentatie op te halen. Een passieve houding van het OM, zo vindt hoogleraar strafrecht Henny Sackers. Tegen de omroep zegt hij: 'Dat het Openbaar Ministerie kennelijk tot op dit moment in een passieve rol blijft, is moeilijk te begrijpen, gelet op de ernst van de feiten die hier mogelijk spelen en de mogelijke beschikbaarheid van kant en klaar bewijsmateriaal.'