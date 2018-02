Arrestatieteam houdt gesignaleerde Italiaan in Amsterdam aan

Donderdagmiddag heeft een arrestatieteam van de politie in Amsterdam op het Venetiëhof op verzoek van Italiaanse autoriteiten een 62-jarige man aangehouden. Dit meldt de politie donderdagavond.

Internationaal gesignaleerd

'De Italiaan stond internationaal gesignaleerd', aldus de politie. Hij was in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf waarvan hij nog meer dan zeven jaar moest uitzitten. Bij de aanhouding zette de politie een arrestatieteam in.