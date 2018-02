Rode Kruis adviseert warme kleding tijdens koud carnaval

Het Rode Kruis adviseert feestvierders om zich warm en in laagjes te kleden tijdens carnaval. Het belooft een koude carnaval te worden en wie veel alcohol drinkt, heeft dan een groter risico op onderkoeling. De doorgewinterde carnavalsvierder is over het algemeen gewend aan koud weer, maar uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt tevens dat slechts een derde van de Nederlanders alle verschijnselen van onderkoeling direct herkent. De hulporganisatie wijst de feestvierders daarom op de gevaren.

De helft van de Nederlanders ziet rillen als een verschijnsel van onderkoeling en bijna 70 procent noemt het hebben van blauwe lippen als een kenmerk. Slechts een derde van de ondervraagden zou aan onderkoeling denken wanneer iemand bleek wordt, terwijl dit wel een verschijnsel van onderkoeling is.

Naast het warm en in laagjes kleden is het voor de feestvierders die het lang uit willen houden ook handig om niet te veel alcohol te drinken in de kou. Bij alcoholgebruik verwijden je bloedvaten, waardoor je sneller warmte verliest. Genoeg eten en water drinken helpt je energie op peil te houden en zorgt ervoor dat je warm blijft. Uit onderzoek blijkt dat nog geen vijfde van de Nederlanders extra eten of drinken meeneemt wanneer het koud is.

Goed voorbereid

Gelukkig neemt 85% van de Nederlanders wel eens maatregelen om zich voor te bereiden op kou. De meerderheid doet dit door rekening te houden met de kledingkeuze, zoals handschoenen, het checken van reisinformatie en het dragen van laagjes.

Natuurlijk is het belangrijkste om onderkoeling te voorkomen, maar mocht iemand toch verschijnselen van onderkoeling hebben, dan kan het slachtoffer het beste naar een warmere omgeving gebracht worden en een warme suikerrijke drank drinken. In de gratis EHBO-app van het Rode Kruis is snel te vinden wat te doen. Daarnaast zijn er tijdens de festiviteiten op verschillende plekken in het land Rode Kruis-hulpverleners aanwezig om eerste hulp te verlenen. Onder andere in Maastricht, Horst, Venray en Gennep, maar ook boven de rivieren in Alphen aan de Rijn en Montfoort.