Bezoek aan concerten bereikt recordhoogte

In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek. Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken. Dat is meer dan in het voormalige recordjaar 2009 en een toename van 3 procent ten opzichte van 2015. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De overige podiumkunstvoorstellingen trokken 2 procent minder bezoekers in 2016 dan in 2015. Per saldo was er een stijging van 0,3 procent. Concertbezoekers vormden bijna de helft van het totale publiek van professionele podiumkunsten.

Ruim een derde alle voorstellingen is concert

In 2016 werden in totaal 19,9 duizend concerten gegeven. Dat is ruim 12 procent meer dan in 2012, toen zowel het aantal concerten als het aantal bezoekers een dieptepunt bereikte. Concerten waren in 2016 goed voor ruim 37 procent van alle professionele voorstellingen.

Inkomsten uit podiumkunsten stijgen ook

Landelijk nam het aantal bezoeken aan professionele podiumkunsten tussen het dal in 2012 en 2016 met 7 procent toe. Daarmee stegen ook de publieksgebonden inkomsten, zoals uit de entree, garderobe en merchandising. In 2016 waren deze inkomsten 22 procent hoger dan in 2012. De horecaopbrengsten stegen nog sterker, met 26 procent ten opzichte van 2012. De algemene prijsstijging van goederen en diensten in deze periode bedroeg 4,5 procent.