NS fietsenstallingen krijgen een nieuwe entree

NS en ProRail investeren 8 miljoen euro in een nieuwe entree voor 44 fietsenstallingen. Het gaat om zelfservice-fietsenstallingen, die nu veelal voorzien zijn van een stalen draaihek. De nieuwe entree heeft transparante toegangsdeurtjes, gebruik van de stalling wordt elke eerste 24 uur gratis en reizigers kunnen eenvoudig in- en uitchecken met hun OV-chipkaart. Ook voor het huren van een OV-fiets kunnen reizigers terecht. Alle 44 fietsenstallingen zijn nog voor het eind van dit jaar voorzien van de nieuwe toegang.

De opgeknapte stallingen krijgen cameratoezicht en via een intercom kunnen reizigers met een vraag persoonlijk contact opnemen met een medewerker. De nieuwe entree is al getest op de stations Bilthoven en Heerenveen. De klanten daar zijn erg tevreden: het grootste deel van de klanten geeft een dikke 8 (77%, tegenover 46% in de oude situatie). Reizigers voelen zich prettig en veilig in de stalling. De bezetting van deze beide fietsenstallingen is met zo’n 40% gestegen.

Momenteel springt op zo’n 20 stations nog een medewerker bij op de drukke momenten. Een deel van deze medewerkers voert ook reparaties aan fietsen uit. Hulp bij het in- en uitgaan van de stalling is bij de vernieuwde zelfservice-fietsenstalling niet meer nodig. De fietsenstalling is makkelijker en sneller toegankelijk voor klanten. Met de betrokken ondernemers is NS in persoonlijk overleg, waarbij het streven is om de reparatieservice te behouden.