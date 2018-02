Motorrijder verongelukt in Wemeldinge

Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Westelijke Kanaalweg in Wemeldinge is vrijdagmorgen een motorrijder om het leven gekomen. Dit maakte de polittie bekend.

Het slachtoffer, een 59-jarige man uit Vlissingen, is door onbekende oorzaak met zijn motor in de berm gereden en vervolgens in de naastliggende sloot terecht gekomen. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Verkeers ongevallen analisten (VOA) hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit ongeval. Hiervoor is de weg tot ongeveer 09.30 uur afgesloten geweest. De motor is door een bergingsbedrijf weggetakeld.