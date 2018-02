Ruim 200 kilo in cv-ketels verstopte drugs aangetroffen

Donderdagmiddag heeft de politie in het Brabantse Waalwijk twee 38-jarige verdachten uit Ede aangehouden nadat er in hun bestelauto ruim 200 kilo aan hasj werd aangetroffen die op een bijzondere manier was verstopt. Dit meldt de politie vrijdag.