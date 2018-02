Tienermeisje trapt agent op school vol in gezicht

Vechtpartij school

Agenten werden donderdag rond 14.00 uur na de melding van een vechtpartij naar het schoolgebouw gestuurd. Meerdere scholieren hadden ruzie met elkaar. Collega's probeerden te boel te sussen maar werden direct uitgescholden en geschopt. Uiteindelijk zijn er drie meisjes aangehouden. Teamchef Zaandam Sherwin Tjin Asjoe: 'Welke leeftijd je ook hebt, je moet van politiemensen afblijven.'

Grote groep keerden zich naar collega's

De aanleiding van de ruzie was een bedreiging van een meisje via social media. Toen de collega's bij de school kwamen was de ruzie al behoorlijk uit de hand gelopen. Een gesprek was niet mogelijk. De groep keerden zich direct naar de collega's. Zij zijn bedreigd, uitgescholden en getrapt.

Agent vol in gezicht getrapt

Tijdens een aanhouding van een 14-jarig meisje is een collega vol in zijn gezicht getrapt. Tjin Asjoe: 'De jonge scholieren waren direct buitensporig agressief naar de collega's. Zij konden hierdoor ook niet hun werk doen, dat is onacceptabel welke leeftijd je ook hebt. Je moet gewoon van de collega's afblijven.'

Drie tienermeiden aangehouden

Drie meisjes van 13, 14 en 15 jaar zijn aangehouden. Twee politiecollega's hebben aangifte gedaan wegens belediging en geweld. 'Vanwege het lichamelijke geweld, maar ook de scheldwoorden van de meisjes naar de collega's; ze riepen woorden als 'kankerpolitie', aldus de Teamchef.

Wijkagenten

De wijkagenten Marielle Schagen en Mustapha Chams zijn vrijdagochtend het gesprek aangegaan met de conciërges van beide scholen. Mustapha: 'Dit soort escalaties willen we in de toekomst zeker voorkomen en daarom gaan wij dit gesprek aan'.